Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Турции сочли угрозой для страны расширение НАТО в любом направлении

Турецкий политик Перинчек заявил, что расширение НАТО в любом направлении угрожает Анкаре

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Расширение НАТО в любом направлении представляет угрозу для Анкары, заявил в разговоре с РИА Новости генсек турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

Он обратил внимание на созданные вокруг Турции американские военные базы, на которых скапливаются танки и боевые самолеты. По словам политика, в 2016 году после попытки госпереворота со службы в турецкой армии были уволены около 25 тысяч офицеров, связанных с НАТО и тайной операцией альянса «Гладио». «1971, 1980, 2016 годы — за всеми давлениями на Турцию стояли НАТО, США», — заявил Перинчек.

Политик также выразил мнение, что партнерство Турции в Шанхайской организации сотрудничества является очень правильным и всесторонним шагом.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявки на членство в альянсе Финляндии и Швеции, против которых выступает Анкара.

19 мая Турция заявила НАТО о намерении сказать «нет» вступлению Стокгольма и Хельсинки в альянс. Также Анкара выдвинула условия одобрения вступления Швеции и Финляндии в альянс. Среди них указаны экстрадиция членов Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, а также прекращение ее поддержки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Шеф Пентагона созвонился с главой Минобороны Украины
В Турции сочли угрозой для страны расширение НАТО в любом направлении
Нутрициолог раскрыла способ улучшить качество сна
Сторонники Лафонтена раскритиковали Бербок после ее слов о России
Хави высказался о возможном трансфере Левандовски
В Берлине зафиксировали три случая заражения оспой обезьян
Во Франции потерпел крушение туристический самолет
Сравнение Венгрией санкций против России с атомной бомбой объяснили
Помощник Кадырова сообщил об убийстве ВСУ раненой девушки-снайпера
В Мариуполе оценили долю полностью разрушенных домов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.