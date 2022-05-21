В Турции сочли угрозой для страны расширение НАТО в любом направлении

Турецкий политик Перинчек заявил, что расширение НАТО в любом направлении угрожает Анкаре

Расширение НАТО в любом направлении представляет угрозу для Анкары, заявил в разговоре с РИА Новости генсек турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

Он обратил внимание на созданные вокруг Турции американские военные базы, на которых скапливаются танки и боевые самолеты. По словам политика, в 2016 году после попытки госпереворота со службы в турецкой армии были уволены около 25 тысяч офицеров, связанных с НАТО и тайной операцией альянса «Гладио». «1971, 1980, 2016 годы — за всеми давлениями на Турцию стояли НАТО, США», — заявил Перинчек.

Политик также выразил мнение, что партнерство Турции в Шанхайской организации сотрудничества является очень правильным и всесторонним шагом.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявки на членство в альянсе Финляндии и Швеции, против которых выступает Анкара.

19 мая Турция заявила НАТО о намерении сказать «нет» вступлению Стокгольма и Хельсинки в альянс. Также Анкара выдвинула условия одобрения вступления Швеции и Финляндии в альянс. Среди них указаны экстрадиция членов Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, а также прекращение ее поддержки.