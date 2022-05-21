Генсек НАТО раскрыл детали переговоров с Эрдоганом о членстве Финляндии и Швеции

Генсек НАТО Столтенберг обсудил с Эрдоганом членство Финляндии и Швеции в альянсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявки на членство в альянсе Финляндии и Швеции, против которых выступает Анкара. Детали переговоров он раскрыл в Twitter.

Столтенберг сообщил, что в ходе беседы подчеркнул важность политики открытых дверей блока. «Мы согласились с тем, что необходимо учитывать опасения в сфере безопасности всех членов альянса», — пояснил он.

В заключение генсек добавил, что стороны договорились продолжить переговоры для поиска решения.

Ранее Эрдоган по итогам переговоров заявил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они солидарны с Турцией, то Анкара не поддержит их вступление в альянс.

19 мая Турция заявила НАТО о намерении сказать «нет» вступлению Стокгольма и Хельсинки в альянс. По словам Эрдогана, Анкара не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды. Кроме того, власти Турции выдвинули условия одобрения вступления Швеции и Финляндии в альянс. Среди них указаны экстрадиция членов Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, а также прекращение ее поддержки.