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Эксперты оценили стремление «Аэрофлота» развивать региональные рейсы

Авиакомпания анонсировала старт прямых полетов в Сочи из девяти российских городов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

«Аэрофлот» с 1 июня запускает ежедневные регулярные рейсы, которые напрямую свяжут девять городов России и Сочи. Полеты на популярный южный курорт будут выполняться из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы на среднемагистральных лайнерах Airbus A320. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По мнению экспертов, в текущих обстоятельствах запуск прямых рейсов в Сочи выглядит как ожидаемый и логичный шаг.

«Для потребителя новая программа означает расширение предложения, повышение уровня конкуренции на востребованных маршрутах, что благоприятно сказывается на соотношении цены и качества предлагаемых услуг. "Аэрофлот" в рамках этой программы сохранит высокий уровень сервиса, но при этом за счет прямого перелета сократит время в пути и расходы на путешествие в целом», — считает исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров напомнил, что правительством была поставлена задача развивать прямые региональные рейсы, с которой «Аэрофлот» успешно справляется.

«Это очень хорошая и давно ожидаемая новость. Раньше жителям регионов, чтобы улететь в Сочи, нужно было сначала лететь в Москву, потом только в Сочи. Сейчас эта маршрутная сеть будет выстроена, у людей будет возможность быстрее и дешевле прибыть на наши курорты. Правительство много раз говорило о необходимости развития полетов минуя Москву. Сейчас эта идея реализовывается уже в более осязаемом виде. Кроме того, решается и задача по поддержке туристического сегмента нашей экономики, и таким образом "Аэрофлот" решает государственные задачи», — отметил эксперт.

Пантелеев добавил, что Сочи в нынешней ситуации является не только конечным пунктом путешествия, но и «точкой входа» на ряд курортов региона. Туда из Сочи можно добраться наземным транспортом, поэтому анонсированная полетная программа будет позитивно встречена и туриндустрией края в целом.

«Стоит отметить, что востребованность Сочи останется на высочайшем уровне и после того, как будут отменены временные ограничения на полеты в другие аэропорты курортных регионов юга России», — подчеркнул он.

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Татьяна Романова
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