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Британец оказался под угрозой смерти из-за иракских древностей

В Ираке обвинили британского геолога в незаконном вывозе шумерских древностей

Фото: Hadi Mizban / AP

Иракский суд рассматривает дело против британца и немца, которые обвиняются в попытке незаконного вывоза древностей. Одному из них грозит максимальное наказание в виде смертной казни. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвинение предъявлено 66-летнему геологу из Британии Джеймсу Фиттону и 60-летнему психологу Волкеру Вальдману из Германии, которые приехали в Ирак в составе туристической группы. Иностранцы были задержаны в аэропорту Багдада, при них были оказались 12 археологических объектов, датированных шумерской эпохой, включая фрагменты керамической и глиняной посуды.

Против обвиняемых возбудили дело по 41-й статье Закона об историческом наследии Ирака. Отмечается, что британцу грозит максимальное наказание в виде смертной казни за умышленный вывоз или попытку вывоза археологических объектов из Ирака. Фиттон заявил, что не подозревал об исторической ценности предметов, которые он нашел при посещении двух археологических памятников на юге страны. Два из объектов он позднее передал Вальдману.

Аманда Миллинг, министр по делам Азии и Ближнего Востока Великообритании, выразила опасения в связи с тем, что Фиттон оказался под угрозой вынесения смертного приговора. В Великобритании более 50 тысяч человек подписали петицию с просьбой оправдать геолога и освободить его из-под стражи.

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Александр Еникеев
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