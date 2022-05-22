Российские ракеты уничтожили три батареи украинских РСЗО «Град»

Минобороны сообщило об уничтожении 41 пункта управления украинских войск и трех РСЗО Град

Российская авиация уничтожила более двух сотен бойцов ВСУ

Начало событий в новости Российская авиация уничтожила более двух сотен бойцов ВСУ

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили 41 пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, поражены 583 зоны с живой силой и военной техникой противника, свыше 70 минометных и артиллерийских подразделений, в том числе три батареи реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель» у населенного пункта Анновка в Николаевской области.

Ранее 22 мая Конашенков сообщил, что российская армейская и оперативно-тактическая авиация за минувшие сутки уничтожила свыше двух сотен бойцов ВСУ. Выведены из строя 38 единиц военной техники. Нанесены удары по 26 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).