Российская авиация уничтожила более двух сотен бойцов ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении российской авиацией более 210 бойцов ВСУ за сутки

Российская армейская и оперативно-тактическая авиация за минувшие сутки уничтожила свыше двух сотен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц украинской военной техники», — заявил представитель ведомства.

По словам Конашенкова, удары были нанесены по 26 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Также были уничтожены три пункта управления украинских войск.

Ранее в мае бойцы спецназа Росгвардии уничтожили подразделение и боевую технику ВСУ в Харьковской области.