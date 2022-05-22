Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российская авиация уничтожила более двух сотен бойцов ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении российской авиацией более 210 бойцов ВСУ за сутки

Фото: РИА Новости

Российская армейская и оперативно-тактическая авиация за минувшие сутки уничтожила свыше двух сотен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц украинской военной техники», — заявил представитель ведомства.

По словам Конашенкова, удары были нанесены по 26 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Также были уничтожены три пункта управления украинских войск.

Ранее в мае бойцы спецназа Росгвардии уничтожили подразделение и боевую технику ВСУ в Харьковской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Гендиректор «Зенита» высказался об уходе Дзюбы
Названы препятствия для экономических отношений России и Азии
Великобританию предупредили о значительном росте числа случаев оспы обезьян
США не подтвердили уничтожение партии западных вооружений для Украины
Объяснено исчезновение памятника академику Сахарову из Москвы
Россиянка проехалась на новом поезде и описала поездку фразой «как в гробу»
Курсанты кадетского корпуса МВД отравились и попали в больницу
В МИД сообщили о тревожной тенденции в Арктике
Жительница Подмосковья купила огурцы с червями
Российская авиация уничтожила более двух сотен бойцов ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.