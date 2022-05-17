Бойцы спецназа Росгвардии уничтожили подразделение ВСУ в Харьковской области

Спецназ Росгвардии уничтожил подразделение и боевую технику ВСУ в Харьковской области

Бойцы спецназа Росгвардии уничтожили подразделение и боевую технику вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, разведка обнаружила перемещение бронегруппы противника, когда поисковая группа центра специального назначения Росгвардии проводила разведывательно-засадные действия в одном из населенных пунктов области.

Завязался бой; часть сил противника попыталась обойти позиции поисковой группы росвардейцев по флангу, маневр прикрывала огнем боевая машина пехоты (БМП). В момент, когда спецназ отвлек огонь противника на себя, БМП националистов была уничтожена точным выстрелом из гранатомета. После этого Росгвардия передала координаты цели артиллерийскому расчету, который открыл огонь. В итоге были уничтожены десять человек живой силы противника и две БМП.

Ранее военнослужащие Росгвардии во время разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области обнаружили и изъяли у украинских формирований вооружение иностранного производства. В частности, там были ручные противотанковые гранатометы RPG-75 и RPG-76 из Польши и Чехии.