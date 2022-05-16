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Росгвардейцы нашли в Харьковской области иностранные ракеты и гранатометы

Росгвардия изъяла в Харьковской области вооружение иностранного производства

Фото: Росгвардия

Военнослужащие Росгвардии во время разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области обнаружили и изъяли у украинских формирований вооружение иностранного производства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди изъятого — ручные противотанковые гранатометы RPG-75 и RPG-76 из Польши и Чехии, шведские противотанковые гранатометы AT4, а также британские противотанковые управляемые ракеты.

Помимо этого, найдены противотанковые комплексы, ручные гранатометы, переносные зенитно-ракетные комплексы.

Специальная операция на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале спецоперации в Донбассе. По его словам, российские военные будут добиваться демилитаризации и денацификации Украины.

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Любовь Ширижик
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