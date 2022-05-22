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Большинство итальянцев выступило за мирные переговоры с Россией

Spectator: политику США в отношении Украины поддерживает лишь четверть жителей Италии

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Большинство итальянцев уверены, что Запад должен найти способ начать мирные переговоры с Россией, и только четверть считают, что поставки вооружения Украине являются правильным решением. Об этом сообщает британское издание Spectator.

По словам колумниста и автора издания Николаса Фарелла (Nicholas Farrell), опросы общественного мнения в Италии показывают небольшую поддержку действий США. Так, 56 процентов респондентов считают, что США при президенте Джо Байдене слишком предвзяты в том, что касается военной поддержки Вооруженных сил Украины, а Италия и ЕС должны придерживаться собственной политики. Только 26 процентов итальянцев считают, что США защищают демократию и Европу, а поставки оружия являются правильным решением.

Почти две трети итальянцев (62 процента) выступили за то, что Запад должен «любой ценой» начать мирные переговоры, и только четверть (26 процентов) считают, что нынешняя политика США и ЕС является верной.

Менее половины (44 процента) считают, что Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО как можно скорее. В то время как большинство выступает за санкции (хотя и не в отношении газа, почти половина которого поступает из России), только 14 процентов считают санкции полезными.

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Леонид Немов
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