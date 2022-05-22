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Британским семьям предрекли «топливную нищету»

Глава E.ON Льюис предрек «топливную нищету» почти 40 процентам британских семей

Фото: Peter Cziborra / Reuters

В Великобритании почти 40 процентов семей могут столкнуться с «топливной нищетой». Об этом заявил глава энергетической компании E.ON Майкл Льюис, сообщает газета Independent.

Он предрек, что около 40 процентов британских семей столкнутся с нехваткой топлива, если правительство Соединенного Королевства не примет меры для снижения цен на энергию. «Некоторые люди находятся на грани, и дальше будет только хуже», — подчеркнул глава E.ON.

По словам Льюиса, к осени 2022 года ценовой порог на энергию в Великобритании может достичь трех тысяч фунтов. Он призвал британское правительство немедленно вмешаться в ситуацию, однако не уточнил, какие конкретно меры должны быть предприняты.

Ранее исполнительный директор энергетической компании Scottish Power (SP) Кит Андерсон сообщил, что в Великобритании опасаются возможного кризиса из-за цен на топливо и санкций против России. Предполагается, что порядка 10 миллионов британцев не смогут отопить свои дома, поскольку многие жители страны и так с трудом оплачивают счета за электроэнергию.

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Варвара Кошечкина
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