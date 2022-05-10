В Британии заявили о возможном кризисе из-за цен на топливо

Daily Mail: десять млн британцев не смогут отопить дома зимой из-за санкций против России

Исполнительный директор энергетической компании Scottish Power (SP) Кит Андерсон заявил, что в Британии опасаются возможного кризиса из-за цен на топливо и санкций против России. Об этом пишет Daily Mail.

Предполагается, что около десяти миллионов британцев не смогут отопить свои дома — многие жители и так с трудом оплачивают счет за электроэнергию. В октябре суммы в этих счетах могут приблизиться к трем тысячам фунтов стерлингов (250 тысяч рублей), говорится в публикации. По прогнозам главы SP, газ продолжит дорожать, поскольку Европа ищет альтернативных поставщиков, способных заменить российский импорт. В статье отмечается, что стране грозит инфляция в десять процентов, а также сокращение доходов англичан.

Ранее сообщалось, что германские производители пива спрогнозировали рост цен на продукцию. По их словам, к концу 2022 года пиво может подорожать на 30 процентов. Генеральный директор Германского союза пивоваров Хольгера Айхеле заявил, что пивовары сталкиваются с огромным давлением на цены. «Электричество подорожало на 250 процентов по сравнению с прошлым годом, пивоваренный солод — на 70 процентов, европоддоны — на 150 процентов», — пояснил Айхеле.