Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В 85 городах России состоялся полумарафон «Забег.РФ»

Полумарафон «Забег.РФ» прошел в 85 городах России

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В воскресенье, 22 мая, в России состоялся полумарафон «Забег.РФ». Он стартовал в 9:00 по московскому времени в 85 городах страны, сообщают «Известия».

В нынешнем году в полумарафоне приняли участие 120 тысяч человек. Они могли пробежать на выбор разные дистанции в зависимости от уровня подготовки. Минимальная дистанция составила 1 километр, максимальная — 21 километр.

«Забег.РФ» в 2022 году поборется за право войти в книгу рекордов как беговое мероприятия с самым большим числом городов-участников.

В Москве маршрут полумарафона начался на Васильевском спуске и прошел по центральным улицам города. В столичном забеге участие приняли 15 тысяч человек, передает ТАСС.

Победителями московского этапа полумарафона «Забег.РФ» стали Дмитрий Полянский и Александра Бородинова. Полянский преодолел дистанцию 21,1 километра за 1 час 9 минут 41 секунду. Второе место занял Илья Пунич (1:12.15), третье — Владимир Лепегин (1:14.15).

Бородинова показала результат 1 час 17 минут 55 секунд. Второй финишировала Вера Добротворская (1:20.02), третьей — Анастасия Полянская (1:23.43).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Немецкий генерал назвал бессмысленными поставки тяжелого вооружения Украине
Эксперт объяснил решение Зеленского наделить граждан Польши особым статусом
Верховная рада проголосовала за продление мобилизации на Украине
Магазины косметики французской сети L'Occitane открылись в Москве
Сочувствующие России жители Еревана собрались у посольства РФ
Раскрыты способы вернуть деньги за невозвратный билет
Доктор Мясников объяснил опасность длительных разговоров по телефону
Британским семьям предрекли «топливную нищету»
Большинство итальянцев выступило за мирные переговоры с Россией
В России оценили заявление генерала США о риске конфликта с Москвой и Пекином
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.