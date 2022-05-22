В 85 городах России состоялся полумарафон «Забег.РФ»

Полумарафон «Забег.РФ» прошел в 85 городах России

В воскресенье, 22 мая, в России состоялся полумарафон «Забег.РФ». Он стартовал в 9:00 по московскому времени в 85 городах страны, сообщают «Известия».

В нынешнем году в полумарафоне приняли участие 120 тысяч человек. Они могли пробежать на выбор разные дистанции в зависимости от уровня подготовки. Минимальная дистанция составила 1 километр, максимальная — 21 километр.

«Забег.РФ» в 2022 году поборется за право войти в книгу рекордов как беговое мероприятия с самым большим числом городов-участников.

В Москве маршрут полумарафона начался на Васильевском спуске и прошел по центральным улицам города. В столичном забеге участие приняли 15 тысяч человек, передает ТАСС.

Победителями московского этапа полумарафона «Забег.РФ» стали Дмитрий Полянский и Александра Бородинова. Полянский преодолел дистанцию 21,1 километра за 1 час 9 минут 41 секунду. Второе место занял Илья Пунич (1:12.15), третье — Владимир Лепегин (1:14.15).

Бородинова показала результат 1 час 17 минут 55 секунд. Второй финишировала Вера Добротворская (1:20.02), третьей — Анастасия Полянская (1:23.43).

