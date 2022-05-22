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Генконсульство Польши в Германии забросали банками

Генконсульство Польши в немецком Гамбурге забросали банками

Фото: Issei Kato / Reuters

Неизвестные забросали бутылками здание генерального консульства Польши в Германии. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Как уточнили правоохранители, инцидент произошел в немецком Гамбурге в ночь на субботу, 21 мая. Один из сотрудников диппредставительства обнаружил, что в здании были повреждены окна, а на стенах остались пятна синей и красной краски.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестные забросали здание банками с краской. Также один из опрошенных очевидцев рассказал, что видел, как несколько человек подожгли на ведущей к генконсульству дороге две автопокрышки и сбежали.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут подозреваемых. При этом там полагают, что нападение на диппредставительство было политически мотивированным.

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Варвара Кошечкина
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