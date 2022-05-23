Balenciaga начнет принимать оплату в криптовалюте

Магазины Balenciaga в Нью-Йорке и Беверли-Хиллз начнут принимать Bitcoin и Ethereum

Магазины бренда Balenciaga в Нью-Йорке и Беверли-Хиллз начнут принимать оплату в криптовалюте, пишет газета Women's Wear Daily. Посетители бутиков смогут оплатить покупки в Bitcoin и Ethereum.

Такая опция появится во флагманских магазинах бренда на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке и на Родео-драйв в Беверли-Хиллз. Одежду в онлайн-магазине balenciaga.com также можно будет приобрести за токены. Позже корпорация намерена распространить возможность оплаты в криптовалюте и на рынки других стран.

Хотя сейчас магазины Balenciaga начнут принимать только Bitcoin и Ethereum, компания рассматривает возможность платежей в других цифровых монетах. «Balenciaga думает об интеграции криптовалютных платежей в долгосрочной перспективе, и колебания стоимости цифровой валюты не являются для нас чем-то новым», — указано в заявлении Balenciaga.

В начале мая о планах запустить оплату в криптовалюте заявили еще два бренда — Gucci и Tag Heuer. Как и Balenciaga, они входят в конгломерат Kering. Для клиентов магазинов Gucci в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Атланте и Лас-Вегасе вариантов оплаты будет гораздо больше, чем у посетителей Balenciaga, — в Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Shiba Inu, Dogecoin и других токенах.