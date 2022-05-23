Греция продлила запрет на полеты российских самолетов

Греция продлила запрет на полеты российских бортов до конца июня

Власти Греции продлили до конца июня запрет на использование своего воздушного пространства российскими самолетами. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщает издание со ссылкой на управление гражданской авиации (УГА) Греции, также до июня продлен запрет на полеты бортов греческой гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, Молдавии и Белоруссии.

«Управление гражданской авиации (CAA) сообщает путешественникам о продлении срока действия авиационных инструкций (notam) с запретами и ограничениями полетов в связи с войной на Украине», — говорится в сообщении УГА.

Введенный 24 февраля Грецией запрет на полеты над Украиной, Молдавией и Белоруссией истекал 24 мая.

Рейсы в аэропортах ряда регионов юга и центральной России были приостановлены 24 февраля. В этот же день президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации по защите Донбасса.