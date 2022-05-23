Финалистка «Мисс Россия — 2015» сбила школьника в центре Москвы

Финалистка конкурса «Мисс Россия — 2015» Тугускина сбила школьника в центре Москвы

Финалистка конкурса красоты «Мисс Россия 2015» Мария Тугускина сбила школьника в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По сведениям источников, авария произошла на Фрунзенской улице. Девушка находилась за рулем автомобиля Range Rover и наехала на 10-летнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Мальчик не получил серьезных травм, в настоящий момент он находится дома. Другие подробности происшествия не сообщаются.

Тугускина, приехавшая из Благовещенска, вошла в число 50 финалисток «Мисс Россия 2015» и в топ-10 участниц конкурса. В решающем этапе ей победить не удалось.

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