Российская модель стала таксистом и поймала сбившего пешехода преступника

Российская модель Алена Мутьева, которая по совместительству работает водителем такси, стала свидетелем ДТП в Иркутске и сумела поймать преступника. Об этом она рассказала Telegram-каналу Mash.

В ночь на 21 августа девушка выполняла поездку с двумя пассажирами по улице Байкальская в сторону остановки Баргузина. На ее глазах водитель другого автомобиля сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Совершив наезд, преступник попытался скрыться с места происшествия, однако Мутьева последовала за ним.

Выяснилось, что предполагаемый виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения. «Он заехал во дворы, нам очень сильно повезло, поскольку там был тупик», — вспомнила модель и добавила, что один из ее пассажиров в ту ночь оказался юристом и начал снимать происходящее на камеру.

Пострадавшего, которого Мутьева назвала Артемом, доставили в больницу. К настоящему моменту он перенес вторую операцию, медики установили ему аппарат Илизарова. По словам водительницы такси, мужчина приехал в Иркутск из Усть-Илимска на заработки.

Как стало известно каналу, ранее Алена Мутьева училась в Шанхае и занималась модельным бизнесом. Вернувшись в Россию, она устроилась работать в один из сервисов такси.

В мае российская дизайнерша Белла Потемкина попала в серьезную аварию. Она поделилась видео, на котором запечатлен автомобиль, врезавшийся передней частью в ограждение на трассе. У машины были повреждены бампер, капот и лобовое стекло. Потемкина попала в ДТП из-за того, что смотрела на экран смартфона во время вождения.