На «Архызе» открылся сезон горных походов

Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии перешел на летний режим работы

Всесезонный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии перешел на летний режим работы и переориентировался на пешеходный туризм. Об этом сообщает ТАСС.

Для туристов открылись пешие тропы и доступ к смотровым площадкам. «Курорт „Архыз“ в горах Карачаево-Черкесии перешел в летний режим работы: открылась экологическая Тропа романтиков, доступен подъем к смотровой площадке на канатной дороге Млечный путь, снова можно взять в прокат велосипеды, готовится к открытию веревочный парк. Также можно отправиться в горный поход, в сплав по реке Большой Зеленчук, на конную прогулку, в джип-тур или на экскурсию», — сообщили в пресс-службе АО «Кавказ.РФ».

С мая в пунктах проката доступно снаряжение для трекинга, а у партнеров курорта можно найти проводника. Одни из самых популярных маршрутов — походы к Софийским и Дуккинским озерам, к перевалу Федосеева и к озерам хребта Абишира-Ахуба.