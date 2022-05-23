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На супругу актера Михаила Полицеймако завели дело за избиение

На жену актера Михаила Полицеймако завели уголовное дело за избиение корреспондентки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На 45-летнюю супругу российского актера театра и кино, певца и телеведущего Михаила Полицеймако завели уголовное дело. Лариса Полицеймако обвиняется в избиении корреспондентки. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Тогда пострадавшая журналистка по имени Лилия Федорова приехала в квартиру артиста и его семьи в составе телевизионной группы. Корреспондентка собиралась взять у актера комментарий по поводу его недавнего конфликта с 85-летним писателем Валентином Лавровым. Уточняется, что тогда домашний пес Полицеймако напал на пенсионера, после чего деятели культуры отправились в суд, который встал на сторону писателя.

45-летняя супруга артиста вступила в словесную перепалку с журналисткой, после чего между женщинами завязалась драка, в ходе которой Федорова получила сотрясение мозга и хлыстовую травму шейного отдела позвоночника. На протяжении года корреспондентка добивалась возбуждения дела в отношении жены Полицеймако.

Сейчас уголовное дело на супругу артиста заведено. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

В декабре в Москве жестоко избили сына актера из фильма «Ликвидация» Максима Дрозда.

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Анастасия Астахова
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