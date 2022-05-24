Психолог объяснил пристальное внимание к оспе обезьян

Психолог Рощин назвал пристальное внимание к оспе обезьян инерцией повестки COVID-19

Уменьшение количества новостей про COVID-19 в новостном пространстве непривычно для людей. Теперь они ищут замену и свежие инфоповоды, поэтому ситуация с обезьяньей оспой находится под пристальным вниманием общества, объяснил в беседе с «Лентой.ру» социальный психолог Алексей Рощин.

Несмотря на оценки врачей, которые говорят о крайне низкой вероятности новой пандемии и широкого распространения вируса, люди с настороженностью относятся к информации об этом заболевании, утверждает он.

«Остается инерция в умах населения. Люди привыкли бояться, люди привыкли, что есть такая угроза, что нужно следить за своим здоровьем. Как говорил Достоевский, человек такая скотина, которая ко всему привыкает», — сказал психолог.

Многие привыкли к этому, и когда ковид внезапно закончился, они чувствуют какой-то пробел, не хватает какой-то краски в жизни, к которой они привыкли Алексей Рощин социальный психолог

По словам специалиста, интерес подогревается и теми, кому выгодно появление такой темы в информационном пространстве.

«За время пандемии сформировался большой слой экспертов, чиновников и людей, которые на пандемии не просто грели руки, но и обеспечивали себе дополнительное внимание, известность и доход. Соответственно, когда эпидемия внезапно закончилась, все это дело прикрылось — эксперты и все их мнения оказались ни к чему», — отметил психолог.

Эти два фактора дополняют друг друга и не дают теме уйти из новостного поля, объяснил Алексей Рощин. При этом массовой паники ждать не стоит, уверен он.

«Тут, как говорится, спрос находит предложение — есть те, кто любит это дело расшаривать по умам граждан, а есть граждане, которые привыкли, что подобные страхи разгоняются. Из-за этого происходит новая волна пандемической истерии. Но пока она все-таки слабовата, потому что для любой волны нужны реальные пугалки, как, например, что во время пандемии ковида могилы копали экскаваторами, а в Нью-Йорке негде [было] хоронить людей», — заключил психолог.

Первые случаи оспы обезьян были зафиксированы в Великобритании у граждан, прилетевших из Нигерии. По состоянию на 24 мая известно о 131 заболевшем, передает Reuters.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что рейвы и беспорядочный секс могли стать причиной распространения оспы обезьян в Европе.