Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Раскрыто содержимое сумки Елизаветы II

Модный консультант Гок Ван заявил, что Елизавета II носит в сумке помаду и очки для чтения

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британский модный консультант Гок Вана (Gok Wan) раскрыл содержимое сумки королевы Великобритании Елизаветы II. Соответствующий материал публикует News Week.

По словам эксперта, монаршая особа появляется на публике только с кожаными сумками модели Diva британского бренда Launer, подбирая при этом для каждого мероприятия изделия разных цветов. Отмечается, что она предпочитает сумки данного бренда с 1968 года.

Материалы по теме:
Властная красота. Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
Властная красота.Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
3 июня 2021
«Выпить королева тоже может» Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
«Выпить королева тоже может»Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
24 октября 2020

Специалист рассказал, что Елизавета II всегда носит с собой помаду марки Clarins и маленькое зеркало, чтобы подкрашивать губы во время торжеств. Писатель Салли Смит, в свою очередь, заявил, что королева также хранит в сумке очки для чтения и аккуратно сложенную купюру в 5 или 10 фунтов стерлингов, которые она обычно кладет в ящик для пожертвований в церкви.

«Одна из самых интересных и гениальных вещей в сумке Елизаветы II — крючок для этого аксессуара», — добавил Смит. Помимо этого, эксперт заявил, что монарх всегда имеет при себе запасную пару перчаток, носовой платок, мятные леденцы и авторучку.

В июле 2020-го журналисты раскрыли секрет коллекции разноцветных зонтов королевы Великобритании. С 1993 года Елизавета II предпочитает прозрачные зонты Fulton модели Birdcage с цветными вставками. Бренд изготавливает их по индивидуальному заказу королевы в различных цветах, чтобы они идеально сочетались с оттенками ее нарядов и шляп.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Игоря Додона задержали по подозрению в госизмене
Сотрудникам ушедших из России компаний перечислили положенные выплаты
Азербайджан, Грузия и Турция договорились о создании парламентской ассамблеи
Ветеран спецназа США назвал бои на Украине самыми ожесточенными в своей жизни
Раскрыто содержимое сумки Елизаветы II
Пушилин сообщил о начале штурма Красного Лимана
Диетолог назвала худеющим оптимальное число приемов пищи в день
Свергнутый премьер Пакистана объяснил визит к Путину в день начала спецоперации
Россиянка избила табуреткой и прижгла сына утюгом за прогулку без спроса
В РПЛ смягчат лимит на легионеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.