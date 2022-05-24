Французский генерал оценил успехи России на Украине

Французский генерал Тринкван заявил, что Россия побеждает в битве за Донбасс

Россия побеждает в битве за Донбасс, в ближайшее время ее войска продвинутся вглубь региона. Бывший глава военной миссии Франции при ООН в Нью-Йорке, генерал Доминик Тринкван оценил успехи российской стороны на Украине, передает РИА Новости.

«Только что пал Мариуполь. Территории Крыма и Донбасса теперь связаны. Азовское море стало российским. И продвижение вперед (российских войск — прим. «Ленты.ру») в Донбассе продолжится, с трудом, медленно, но продолжится», — пояснил французский военный.

Тринкван отметил, что российская сторона уже укрепляет оборону по всей южной полосе вокруг Азовского моря. По его мнению, кризис в Украине будет затяжным, однако в краткосрочной перспективе российские военные продвинутся вперед в регион.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что переломным моментом в специальной военной операции России на Украине станет уничтожение группировки ВСУ на Донбассе. По его словам, сейчас уже совершенно очевидно, что ВСУ скопили в ходе подготовки очередного нападения на Донбасс огромный запас сил, и на оборону остальной территории Украины этих сил не хватит.