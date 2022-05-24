Volkswagen захотел обогнать Tesla по продажам

Автопроизводитель Volkswagen планирует обогнать Tesla по продажам к 2025 году

Автопроизводитель Volkswagen захотел обогнать Tesla и стать крупнейшим в мире продавцом электромобилей к 2025 году. О соответствующих планах компании рассказал ее генеральный директор Герберт Дисс во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сообщает CNBC.

«Сегодня Tesla лидирует, когда речь идет об электромобилях. Возможно, это самая цифровая автомобильная компания, и у них есть ряд преимуществ. Однако мы по-прежнему стремимся не отставать и в вопросе продаж, возможно, обгоним их к 2025 году», — подчеркнул директор.

Кроме того Дисс предсказал скорое ослабление кризиса полупроводников — по его прогнозам, к середине 2022 года ситуация улучшится. Он добавил, что кризис закончится нескоро, но международная логистика понемногу оправляется от шока.

В начале мая у Volkswagen Group на фоне проблем с производством почти закончились электрокары в США и Европе на этот год. Ситуация коснулась всех моделей Volkswagen начиная с ID.3, ID.4, моделей Audi и Škoda. Концерн признал дефицит комплектующих, из-за которого клиенты, размещающие заказы на автомобили сейчас, получат их не раньше 2023 года.