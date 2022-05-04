У крупнейшего в Европе производителя автомобилей закончились электрокары

У Volkswagen закончились электромобили на 2022 год из-за проблем с комплектующими

У автомобильного концерна Volkswagen Group, второго по объему выпуска в мире и крупнейшего в ЕС, на фоне проблем с производством почти закончились электрокары в США и Европе на этот год. Об этом со ссылкой на главу компании Херберта Диса сообщает Reuters.

По его словам, ситуация касается всех моделей Volkswagen начиная с ID.3, ID.4, моделей Audi и Skoda. Дис подчеркнул, что продажи идут очень хорошо, но ситуация с поставками сказывается на глобальном производстве и нарушает планы.

Концерн признает дефицит комплектующих, из-за которого клиенты, размещающие заказы на автомобили сейчас, получат их не раньше 2023 года. Глава Volkswagen напомнил, что в прошлый квартал компания продала почти 100 тысяч электромобилей.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей в Европе сократились на фоне рекордной инфляции и ухудшения ситуации с поставками комплектующих, приведших к перебоям в работе заводов. Число новых зарегистрированных автомобилей в Европе упало на 19 процентов в марте.

Новой проблемой, возникшей на фоне действий российских войск на территории Украины, стал дефицит жгутов проводов, которые выпускают украинские предприятия. Деталь, несмотря на простоту изготовления, уникальная для каждой модели, и начать без нее сборку невозможно. Больше других от этой ситуации пострадало производство моделей BMW и Volkswagen.