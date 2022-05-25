США нашли адептов идеи превосходства белых среди отбывающих воевать на Украину

Politico: пограничники США ищут ультраправых среди тех, кто едет воевать на Украину

Министерство внутренней безопасности США внимательно отслеживает тех, кто едет воевать на Украину в качестве добровольцев, поскольку опасается, что среди них есть представители ультраправых течений. Об этом пишет Politico со ссылкой на отчет Погранично-таможенной службы США.

Согласно документу, среди отбывающих на Украину много тех, кто считает себя адептами идеи превосходства белых и собирается участвовать в боевых действиях на стороне украинского батальона «Азов». «Украинские националистические группировки, в том числе движение "Азов", и сами активно вербуют воинствующих экстремистов и сторонников превосходства белых по расовым или этническим мотивам, чтобы те присоединялись к неонацистским добровольческим батальонам для войны против России», — утверждается в отчете. При этом власти США не указали, удалось ли этим людям попасть на Украину.

Ряд американцев уже состояли в вооруженных силах США или других стран (например, один из опрошенных состоял во Французском иностранном легионе) и пытались поучаствовать в боевых действиях в разных точках планеты — например, в Сирии или Бирме. Авторы документа опасаются, что участие в боевых действиях на Украине позволит сторонникам ультраправых идей «получить подготовку», которую потом, возможно, используют уже на территории США. Хотя точных данных по числу отправившихся на Украину не нашли, в МВД полагают, что оно исчисляется тысячами.