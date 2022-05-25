Обокравшие подмосковные особняки солиста Uma2rman и прокурора получили сроки

В Подмосковье банду воров осудили за кражу из особняка солиста Uma2rman

Красногорский суд в Подмосковье вынес приговор банде воров, состоящей из граждан Грузии, за кражу из особняков солиста музыкальной группы Uma2rman Владимира Кристовского и экс-прокурора Подмосковья Александра Аникина. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Подсудимые Бадри Немсицверидзе, Валериани Купрашвили и Арми Мелкадзе — рецидивисты со стажем — получили по восемь лет лишения свободы каждый с отбыванием в колонии строгого режима.

Начиная с 2018 года участники банды, выйдя после очередного срока за кражи, подыскивали богатые дома в Подмосковье и обворовывали их. В трехэтажный особняк музыканта Кристовского в Химках воры проникли в июне 2020 года через окно первого этажа. Домушники нашли в спальне артиста на третьем этаже сейф и вскрыли его, несмотря на то, что музыкант оставил послание ворам о том, что в хранилище нет ни денег, ни ценностей. Внутри оказались два охотничьих ружья и сережки с кольцом за 250 тысяч рублей — подарок Владимира супруге.

После кражи в особняке Кристовского преступники обворовали дом экс-прокурора Московской области Александра Аникина на берегу Пироговского водохранилища. Там они разжились часами Cartier, охотничьими ружьями и наличностью. После этого домушников поймали.

На судебном процессе Кристовский не присутствовал, но его сосед передал подсудимым: «Ребята, Володя просил сказать: "Спасибо, что ничего не раскурочили"».