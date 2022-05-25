В российском детском саду ребенок избил воспитательницу и попал на видео

В сети появилось видео избиения воспитательницы детского сада ребенком в Чувашии

В Чувашии воспитанник детского сада избил воспитательницу. Произошедшее в российском регионе попало на видео, кадры в среду, 25 мая, появились в группе «Подслушано Чебоксары» во «ВКонтакте».

На появившейся в сети записи видно, как ребенок несколько раз бьет руками женщину-воспитателя, которая сидит на стуле перед детьми, после чего мальчик разбегается и пинает стул, на котором та сидит. При этом на просьбы успокоиться он не реагирует.

Съемку ведет, предположительно, другая сотрудница детсада. Остальные дети наблюдают за происходящим.

По данным портала «Pro.Город», видео снято два года назад. С ребенком уже поработал психолог.

В феврале в городе Копейске Челябинской области двое третьеклассников избили школьницу во дворе образовательного учреждения и оставили лежать в снегу без сознания.