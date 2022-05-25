Лидера хакерской группы Lurk побили в СИЗО подельники

Лидера группы хакеров Lurk увезли из суда Екатеринбурга после драки с подельниками в СИЗО

Со слушаний в Кировском суде Екатеринбурга увезли лидера группировки хакеров Lurk Константина Козловского на машине скорой помощи в больницу; ему резко стало плохо после драки с подельниками в СИЗО. Об этом сообщает 66.ru.

Суд должен был решить вопрос об ограничении срока ознакомления с материалами дела, однако подсудимый стал жаловаться на плохое самочувствие. При этом в зале судебного заседания конвой поместил Козловского в наручниках отдельно от его четырех подельников. Поводом для этого стала потасовка между ними в боксе для конвоирования СИЗО-1 Екатеринбурга, пояснил адвокат Федор Акчермышев.

Козловский показал на своем теле синяки и царапины, полученные им после нападения сообщников. А затем он заявил суду, что у него сильная головная боль, прибывшие медики забрали его с подозрением на сотрясение мозга.

14 февраля этот же суд приговорил Козловского к 14 годам лишения свободы, признав его главарем группировки хакеров Lurk. Также были осуждены 22 ее участника на сроки от пяти до 13 лет. Суд установил, что они создали вирус Lurk, с помощью которого были взломаны сети банков и крупных корпораций и похищено более миллиарда рублей.