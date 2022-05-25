Стилист назвал главную вещь в гардеробе на 2022 год
Стилист Владислав Лисовец назвал тонкий стеганный пуховик самой необходимой вещью современного гардероба. Носить его нужно так, чтобы он был скрыт, подчеркнул эксперт в моде. Тонкий пуховик поможет придать форму и утеплить образ. Об этом стилист сообщил в ходе беседы с «Лентой.ру».
«В любом гардеробе нужно иметь тонкий стеганый пуховик, — высказался Лисовец. — Показывать его не нужно, но держать его для тепла необходимо. Он очень круто дает форму».
Сейчас в моде многослойность, подчеркнул стилист. Он порекомендовал не бояться собирать образы из вещей разных сезонов. «Сейчас нет понятия летняя или зимняя одежда. Сейчас все абсолютно смешалось и в подтверждение тому грубая форма, которая у нас есть и в летних и в зимних коллекциях», — поделился стилист.
Межсезонье — это время экспериментов. «Не бойтесь немного усложнять. Например составить такой образ: джинсы заправить в сапоги, добавить футболку и при этом тонкое пальто, в котором вам будет с одной стороны и тепло, а с другой стороны вы за счет футболки будете выглядеть по-летнему», — посоветовал Лисовец.
Ранее микроюбки были названы трендом лета 2022 года. Также в список самых актуальных вещей сезона попали вещи с бахромой и перьями, а также наряды с асимметричными и откровенными вырезами.