Стилист назвал главную вещь в гардеробе на 2022 год

Стилист Лисовец назвал легкий стеганный пуховик главной вещью современного гардероба

Стилист Владислав Лисовец назвал тонкий стеганный пуховик самой необходимой вещью современного гардероба. Носить его нужно так, чтобы он был скрыт, подчеркнул эксперт в моде. Тонкий пуховик поможет придать форму и утеплить образ. Об этом стилист сообщил в ходе беседы с «Лентой.ру».

«В любом гардеробе нужно иметь тонкий стеганый пуховик, — высказался Лисовец. — Показывать его не нужно, но держать его для тепла необходимо. Он очень круто дает форму».

Сейчас в моде многослойность, подчеркнул стилист. Он порекомендовал не бояться собирать образы из вещей разных сезонов. «Сейчас нет понятия летняя или зимняя одежда. Сейчас все абсолютно смешалось и в подтверждение тому грубая форма, которая у нас есть и в летних и в зимних коллекциях», — поделился стилист.

Межсезонье — это время экспериментов. «Не бойтесь немного усложнять. Например составить такой образ: джинсы заправить в сапоги, добавить футболку и при этом тонкое пальто, в котором вам будет с одной стороны и тепло, а с другой стороны вы за счет футболки будете выглядеть по-летнему», — посоветовал Лисовец.

Ранее микроюбки были названы трендом лета 2022 года. Также в список самых актуальных вещей сезона попали вещи с бахромой и перьями, а также наряды с асимметричными и откровенными вырезами.

