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Микроюбки названы трендом лета 2022 года

InStyle: микроюбки и одежда с блестками названы трендовыми вещами на лето 2022 года

Фото: Lensabl / Unsplash

Журналистка InStyle Джулия Герра в соавторстве со стилистами и экспертами моды назвала трендовую одежду на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, глава компании House of Color USA Кимберли Мэйхью заявила, что актуальными станут мини- и микроюбки. Кроме того, в данный перечень войдут вещи с бахромой и перьями, а также наряды с асимметричными и откровенными вырезами.

В то же время, по словам стилиста из Нью-Йорка Ши Даспин, популярными окажутся блестящие изделия. Например, вещи, украшенные стразами и пайетками или выполненные из ткани с эффектом голограммы. Также специалистка внесла в указанный список одежду и аксессуары, оформленные бисером. При этом ее коллега Синди Конрой отметила, что в грядущем сезоне в моду войдут туфли на платформе и массивных каблуках вследствие возрождения трендов 2000-х годов.

Помимо этого, эксперты посоветовали обратить внимание на укороченные топы и предметы гардероба ярких цветов. Также, по их мнению, в качестве аксессуара можно выбрать шелковый шарф. «Носите их так, как вам больше нравится: на шее, в хвосте, на сумке, вплетенными в косу или продетыми в шлевки для ремня», — подчеркнула звездный стилист Линдси Дюпюи.

Ранее российская стилистка Маргарита Хлопонина перечислила антитренды в одежде на выпускной. Так, неуместными для праздничного вечера эксперт считает предметы гардероба леопардовой расцветки. В то же время она назвала спорными бандажные платья.

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Алина Гостева
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