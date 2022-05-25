Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российские власти согласовали индексацию пенсий и МРОТ

«Ведомости» сообщили о планах правительства России повысить пенсии и МРОТ на 10%

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

В правительстве России согласовали индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и страховых пенсий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Собеседник издания сообщил, что в ходе дискуссии об уровне индексации были высказаны разные мнения. Ожидается, что социальные выплаты вырастут на 10 процентов. Однако окончательное решение должен будет принять президент страны Владимир Путин. Величина прожиточного минимума составляет 12 654 рублей в целом по России.

13 890рублей

— на таком уровне с 1 января 2022 года установлен МРОТ

Ранее в мае правительство представило Владимиру Путину инициативу и предложения по дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. По мнению министра труда и социальной защиты Антона Котякова, такие меры позволят снизить темпы снижения показателей реальных доходов населения.

Материалы по теме:
«Ценники меняли по нескольку раз в день» Как Югославия четыре года выживала под жесточайшими санкциями западных стран
«Ценники меняли по нескольку раз в день»Как Югославия четыре года выживала под жесточайшими санкциями западных стран
25 марта 2022
Рационализм и избирательность. Россияне меняют потребительские привычки
Рационализм и избирательность.Россияне меняют потребительские привычки
25 апреля 2022

Индексации потребовал президент

Предложение последовало за обещанием Путина проиндексировать пенсии, а также пособия и зарплаты бюджетников. До этого глава государства признал, что экономический кризис, начавшийся в результате реакции западных стран на действия Вооруженных сил России на Украине, привел к росту цен, что серьезно ударило по доходам людей.

Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной

Владимир Путинпрезидент России

Ранее российский лидер говорил, что даже в такой непростой ситуации по итогам года необходимо будет добиться снижения уровня бедности и неравенства.

Инфляционное давление

Необходимость выплат Путин связывал с инфляционным давлением. В марте, по данным Центробанка РФ, инфляция составляла на годовом уровне 16,7 процентов. К первым числам апреля показатель роста цен составлял 17,5 процента в годовом выражении.

16 марта глава государства отметил, что стоящая перед властями задача носит не только экономический характер, но и является вопросом социальной справедливости. В связи с этим он поручил членам правительства и чиновникам из Федеральной антимонопольной службы отслеживать ситуацию с ценами на рынке внутри страны.

Президент также подчеркнул необходимость обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. В первую очередь, по словам Путина, речь идет о лекарствах, медицинских изделиях и товарах первой необходимости. Позднее он сообщил, что товарные запасы в магазинах восстанавливаются и спрос пришел в норму.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Российские власти согласовали индексацию пенсий и МРОТ
Названы основные признаки оспы обезьян
Мужчина купил дочери рюкзак и обнаружил в нем странную записку
США уличили в стремлении сделать из Тайваня «вооруженного дикобраза»
Еще один приграничный регион продлил желтый уровень террористической опасности
Отдыхающая в Дубае россиянка раскрыла способ ни в чем себе не отказывать
Москвичи оценили криминогенную обстановку района Гольяново
Рейтинг Байдена упал до рекордно низких показателей
52-летняя Наоми Кэмпбелл появилась на Каннском фестивале в откровенном наряде
Запорожская область вернула герб времен Российской империи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.