Российские власти согласовали индексацию пенсий и МРОТ

«Ведомости» сообщили о планах правительства России повысить пенсии и МРОТ на 10%

В правительстве России согласовали индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и страховых пенсий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Собеседник издания сообщил, что в ходе дискуссии об уровне индексации были высказаны разные мнения. Ожидается, что социальные выплаты вырастут на 10 процентов. Однако окончательное решение должен будет принять президент страны Владимир Путин. Величина прожиточного минимума составляет 12 654 рублей в целом по России.

13 890 рублей — на таком уровне с 1 января 2022 года установлен МРОТ

Ранее в мае правительство представило Владимиру Путину инициативу и предложения по дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. По мнению министра труда и социальной защиты Антона Котякова, такие меры позволят снизить темпы снижения показателей реальных доходов населения.

Индексации потребовал президент

Предложение последовало за обещанием Путина проиндексировать пенсии, а также пособия и зарплаты бюджетников. До этого глава государства признал, что экономический кризис, начавшийся в результате реакции западных стран на действия Вооруженных сил России на Украине, привел к росту цен, что серьезно ударило по доходам людей.

Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной Владимир Путин президент России

Ранее российский лидер говорил, что даже в такой непростой ситуации по итогам года необходимо будет добиться снижения уровня бедности и неравенства.

Инфляционное давление

Необходимость выплат Путин связывал с инфляционным давлением. В марте, по данным Центробанка РФ, инфляция составляла на годовом уровне 16,7 процентов. К первым числам апреля показатель роста цен составлял 17,5 процента в годовом выражении.

16 марта глава государства отметил, что стоящая перед властями задача носит не только экономический характер, но и является вопросом социальной справедливости. В связи с этим он поручил членам правительства и чиновникам из Федеральной антимонопольной службы отслеживать ситуацию с ценами на рынке внутри страны.

Президент также подчеркнул необходимость обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. В первую очередь, по словам Путина, речь идет о лекарствах, медицинских изделиях и товарах первой необходимости. Позднее он сообщил, что товарные запасы в магазинах восстанавливаются и спрос пришел в норму.