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Россиянина задержали за создание сети порностудий

Сотрудники МВД задержали мужчину за создание сети порностудий в пяти городах России

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

Сотрудники Управления «К» МВД вместе с коллегами из Росгвардии задержали 50-летнего жителя Ярославской области за создание сети порностудий в нескольких регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранта поместили под домашний арест, а четверым соучастницам в возрасте от 24 до 46 лет избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным ведомства, мужчина организовал интернет-трансляции порнографического контента из нескольких квартир в пяти городах России — Нижнем Новгороде, Иванове, Самаре, Сочи и Ярославле. Трое сообщниц участвовали в съемках, еще одна женщина выполняла роль администратора и отвечала за конспирацию, чистоту помещений и покупку видеотехники. Деньги, которые зрители переводили на счет, указанный на сайте, лидер группы распределял между соучастниками, часть финансов шла на покупку оборудования.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов») . Сотрудники полиции провели более 10 обысков, в ходе которых изъяли компьютеры, телефоны и технику для ведения онлайн-трансляций.

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Елизавета Новикова
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