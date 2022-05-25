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Примаков рассказал о разгроме ФБР организации соотечественников в США

Глава Россотрудничества Примаков: ФБР разгромило организацию соотечественников в США
Евгений Примаков

Евгений Примаков. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, что организация соотечественников в США была разгромлена ФБР. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, сотрудники ФБР вламывались в ночи в дома, клали людей на пол лицом вниз, надевали им пластиковые наручники, а также проводили допросы, почему они поддерживают контакты с российским посольством, брали ли они деньги и кому передавали информацию. Примаков отметил, что объединение соотечественников в США сейчас не работает, а люди, которые могли, уехали в Россию. Никакими агентами эти граждане никогда не являлись, добавил он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что ФБР обращается к российским дипломатам с призывами предать родину. «Они отправляют нам сообщения: "Вы должны предать свою родину"», — заявил Антонов. В американском издании The Wall Street Journal отмечают, что в ФБР подтверждают кампанию по рассылке таргетированных сообщений.

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Марина Совина
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