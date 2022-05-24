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Посол России рассказал о призывах ФБР к российским дипломатам предать родину

WSJ: посол в США Антонов заявил о призывах ФБР к российским дипломатам предать родину
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что ФБР обращается к российским дипломатам с призывами предать родину. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Они отправляют нам сообщения: "Вы должны предать свою родину"», — заявил Антонов. В американском издании отмечают, что в ФБР подтверждают кампанию по рассылке таргетированных сообщений.

По словам посла, однажды некий мужчина поставил стул у российского диппредставительства и начал раздавать визитки ФБР, призывая позвонить ему. При этом, по сведениям The Wall Street Journal, в ФБР не стали комментировать данную информацию, но заявили о том, что Россия якобы «давно представляла контрразведывательную угрозу для США», и о своем намерении говорить со всеми, кто может помочь минимизировать эту угрозу и обеспечить безопасность США.

Ранее Антонов рассказал, что Вашингтон делает попытки подтолкнуть российских дипломатов в Соединенных Штатах на предательство. По словам российского посла, ужас заключается в том, что известные политики, которых он раньше уважал, публикуют в американских СМИ призывы к российским дипломатам и военным перейти на сторону «так называемой демократии». «По существу, моих товарищей подталкивают на предательство, которое в любой стране расценивается как омерзительный поступок», — подчеркнул Антонов.

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Марина Совина
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