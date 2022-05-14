Посол России заявил о попытке США подтолкнуть дипломатов на предательство

Посол России в США Антонов заявил, что Вашингтон подталкивает дипломатов на предательство

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон делает попытки подтолкнуть российских дипломатов в Соединенных Штатах на предательство. Его слова в эфире «Соловьев LIVE» приводит ТАСС.

По словам российского посла, ужас заключается в том, что известные политики, которых он раньше уважал, публикуют призывы в американских СМИ к российским дипломатам и военным перейти на сторону «так называемой демократии». «По существу, моих товарищей подталкивают на предательство, которое в любой стране расценивается как омерзительный поступок», — подчеркнул Антонов.

Также он сообщил, что сотрудники российского посольства в Вашингтоне получают угрозы, в том числе физической расправы, работа посольства сейчас похожа на осажденную крепость. «В принципе, наше посольство работает во враждебной среде», — подчеркнул Антонов, добавив, что ежедневно у российского диппредставительства проходят антироссийские акции, имеют место хулиганские выходки, акты вандализма.

«В адрес моих товарищей, сотрудников посольства, поступают угрозы, в том числе физической расправы», — добавил он.

Ранее Антонов заявил, что США захлестнула волна русофобии и небывалая по размаху кампания по «отмене» всего русского с бездоказательными и огульными обвинениями в адрес страны. Дипломат отметил, что целью происходящего является закрепление за Россией образа изгоя.