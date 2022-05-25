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В Великом Новгороде отреставрируют один из древнейших соборов России

На ремонт собора Рождества Богородицы в Великом Новгороде выделено 77,7 миллиона рублей

Фото: Wikimedia Commons

В Великом Новгороде отреставрируют собор Рождества Богородицы, который считается одним из древнейших православных храмов России. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника подчеркнули, что точные сроки реставрации неизвестны, однако работы будут длиться долго. На ремонт выделено 77,7 миллиона рублей.

Согласно летописям, собор Рождества Богородицы был возведен в 1119 году. Последняя реставрация проводилась после окончания Великой Отечественной войны.

Ранее в мае АО «Федеральная пассажирская компания» объявила о запуске туристического поезда в Великий Нвогород и Рыбинск. Новая двухдневная программа станет доступна с 27 мая. Также для путешественников планируется организовать автомобильную экскурсию в Свято-Юрьев монастырь

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Мария Гейн
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