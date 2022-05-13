Россиянам предложили туристический маршрут по Рыбинску и Великому Новгороду

С 27 мая россиянам станет доступен туристический поезд «Серебряный маршрут»

Россиянам предложили посетить Великий Новгород и Рыбинск на туристическом поезде «Серебряный маршрут». Об этом сообщается в пресс-релизе АО «Федеральная пассажирская компания», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Новая двухдневная программа станет доступна с 27 мая. «У туристов, желающих познакомиться с северными городами России, появится возможность подробнее узнать об истории и культуре Древней Руси и волжском купечестве», — рассказали в ФПК.

Также для путешественников планируется организовать автомобильную экскурсию в Свято-Юрьев монастырь, а во время осмотра Рыбинска туристы смогут отправиться на комфортабельных автобусах в поселок ГЭС.

Туристический поезд № 924/923 будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы в период с 27 мая по 26 августа 2022 года по пятницам и возвращаться на Восточный вокзал столицы утром по понедельникам.

Ранее стало известно, что во Владимирской области появятся два новых всесезонных курорта Большого Золотого кольца. Создание рекреационных зон будет проводиться в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».