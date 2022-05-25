Сорос увидел начало третьей мировой войны в событиях на Украине

Сорос заявил, что цивилизация может не пережить третьей мировой из-за событий на Украине

События на Украине могли стать началом третьей мировой войны. В таком свете происходящее увидел американский финансист и миллиардер Джордж Сорос. Его слова приводит пресс-служба.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что события на Украине, а именно начало российской специальной военной операции, вероятно, «стало началом третьей мировой войны». По мнению Сороса, «наша цивилизация может ее не пережить».

Миллиардер также призвал Евросоюз понять, что Россия вполне может перекрыть поставки природного газа, на который в настоящее время приходится около 40 процентов потребностей Европы. По его словам, зависимость Европы от российского ископаемого топлива остается «чрезмерной». Сорос возложил ответственность за это на «меркантилистскую» политику бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Американский финансист указал, что Меркель заключила особые сделки с Россией на поставку газа и сделала Китай крупнейшим экспортным рынком Германии. Это сделало Германию самой эффективной экономикой в Европе, но теперь «за это приходится платить высокую цену».

24 мая в Турции заявили о появлении нового фронта противостояния России и НАТО, который, по мнению экспертов, поднял вопрос о третьей мировой войне. Причиной стала подача Финляндией и Швецией заявок на вступление в альянс. Агентство Anadolu напомнило, что российские официальные лица пообещали отреагировать должным образом, если вступление все же состоится.