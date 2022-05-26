Глава МИД Турции заявил о нежелании отказываться от российского газа

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена отказываться от российского газа

На данном этапе Анкара не намерена отказываться от поставок газа из России, однако готова обсуждать энергетический вопрос с коллегами из Израиля. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе исторического визита в Израиль, цитату приводит ТАСС.

«Энергетический вопрос будет обсуждаться между министрами энергетики [Турции и Израиля]. Если Израиль достигнет объемов газа для экспорта в Европу, то Турция станет единственным экономическим маршрутом [чтобы это осуществить]», — подчеркнул дипломат.

После начала военной спецоперации России на Украине европейские страны задумались о том, чтобы отказаться от импорта российских энергоресурсов и начали поиск альтернатив. Турция, в частности, заявила о готовности заместить поставки газа. Кроме того, Евросоюз может активизировать сотрудничество со странами Африки, чтобы те помогли заместить поставки газа из России.