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Глава МИД Турции заявил о нежелании отказываться от российского газа

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена отказываться от российского газа

Фото: Mohamad Torokman / Reuters

На данном этапе Анкара не намерена отказываться от поставок газа из России, однако готова обсуждать энергетический вопрос с коллегами из Израиля. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе исторического визита в Израиль, цитату приводит ТАСС.

«Энергетический вопрос будет обсуждаться между министрами энергетики [Турции и Израиля]. Если Израиль достигнет объемов газа для экспорта в Европу, то Турция станет единственным экономическим маршрутом [чтобы это осуществить]», — подчеркнул дипломат.

После начала военной спецоперации России на Украине европейские страны задумались о том, чтобы отказаться от импорта российских энергоресурсов и начали поиск альтернатив. Турция, в частности, заявила о готовности заместить поставки газа. Кроме того, Евросоюз может активизировать сотрудничество со странами Африки, чтобы те помогли заместить поставки газа из России.

Елизавета Наумова
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