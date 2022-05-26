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Спорт

Появились новые подробности продажи «Челси»

Правительство Португалии разрешило Роману Абрамовичу продать футбольный клуб «Челси»

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Правительство Португалии выдало российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, имеющему гражданство этой страны, разрешение на продажу футбольного клуба «Челси». Новые появившиеся подробности приводит РИА Новости со ссылкой на МИД Португалии.

Разрешение Португалии вытекает из гарантии, данной британскими властями, что выручка от продажи клуба будет использована в гуманитарных целях и не принесет прямой или косвенной выгоды владельцу клуба. Отмечается, что министерство иностранных дел и министерство финансов согласились на сделку, исходя из гуманитарных соображений.

25 мая правительство Великобритании и руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) одобрили продажу «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составит 5,33 миллиарда долларов.

26 февраля Абрамович передал управление «Челси» попечителям одноименного благотворительного фонда, так как попал под санкции правительства Великобритании. На его активы, включая футбольную команду, наложен арест. Власти страны запретили россиянину получать прибыль от продажи клуба.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За это время клуб пять раз стал чемпионом Англии и дважды — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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