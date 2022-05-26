Американской компании запретили отказываться от угля

Власти Южной Каролины запретили Duke Energy отказываться от рубля

Власти США запретили энергетической компании Duke Energy отказываться от угля в качестве одного из основных источников при генерации электроэнергии, пишет Bloomberg.

Изначально Duke Energy планировала закрыть все свои угольные электростанции к 2030 году. Компания, основным сырьем которой являются нефть, газ и атомная энергия, собиралась таким образом достичь корпоративных целей по сокращению углеродных выбросов.

Однако регулятор штата Южная Каролина, где находится большая часть угольных мощностей Duke Energy, в лице Комиссии по коммунальным услугам запретил закрывать их на неопределенный срок, не предоставив при этом внятной аргументации.

Duke Energy уже обратилась к регулятору с просьбой пересмотреть решение. Такое же ходатайство подали сразу шесть групп экологических активистов. Комиссия назначила заседание для разбирательства на 31 мая.

Специалисты отмечают, что регулирующие органы США и, в частности, Южной Каролины, редко вступают в противоречия с участниками рынка и обычно стараются учитывать интересы последних. При этом, подчеркивают аналитики, планы Duke Energy по переходу на возобновляемые источники энергии предусматривали меньшие расходы по сравнению с продолжением использования угля, как того требуют власти: 79 миллиардов долларов до 2030 года против 83 миллиардов.

