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В ДНР рассказали об условиях для украинских пленных

Замначальника управления НМ ДНР назвал комфортными условия содержания украинских пленных

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Украинские военнопленные на территории Донецкой народной республики (ДНР) содержатся в очень комфортных условиях. Об этом рассказал ТАСС замначальника управления Народной милиции (НМ) республики Эдуард Басурин.

По его словам, практика достойного обращения с военнослужащими противника сложилась еще с 2014 года, что подтверждала зарубежная пресса. Он назвал условия заключения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) соответствующими нормам международного права.

«Еще во времена нашей войны мы проводили "экскурсию" для иностранных журналистов, которые сами [в этом] убеждались», — заявил Басурин.

Он также раскрыл численность украинских военнопленных, которые содержатся на территории ДНР прямо сейчас, — около четырех тысяч человек.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что власти республики получили новые свидетельства по делу о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины (СБУ) в Донбассе, где пытали мирных людей. Речь идет в том числе о так называемой «Библиотеке». Так называли одно из мест заключения украинские националисты, сравнивая арестованных людей с «книгами».

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Алевтина Запольская
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