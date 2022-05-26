Стилистка перечислила способы выглядеть дорого

Стилистка Брос советует красить губы перед каждым выходом из дома, чтобы выглядеть дорого

Французская стилистка перечислила десять простых способов выглядеть дорого. На обучающий ролик, опубликованный на ее YouTube-канале, обратила внимание редакция The Sun.

Модный эксперт Фредерик Брос рассказала об одежде, деталях внешности и особенностях поведения, которые способны визуально «удешевлять» образ. В первую очередь она порекомендовала всегда смотреться в зеркало перед выходом из дома, чтобы исключить недостатки в макияже и прическе.

Помимо этого, важно красить губы перед каждым появлением на публике, пояснила блогерша. «Моя бабушка всегда говорила, что элегантная леди не выйдет в свет с бледными губами», — уточнила она. Кроме того, по словам Брос, не следует недооценивать силу аксессуаров. «Только не переусердствуйте, не носите кольца на всех пальцах», — посоветовала автор видео.

Героиня материала также обратила внимание на важность правильных манер. По ее мнению, женщинам необходимо вести себя вежливо и спокойно, а также стараться сохранять прямую осанку и всегда класть ногу на ногу, сидя на стуле или диване. «Не забывайте об этикете за обеденным столом, иначе можете испортить впечатление», — призвала француженка.

В заключение стилистка заявила, что представительницы высшего общества никогда не появятся на публике с неаккуратным маникюром. То же самое касается макияжа — лучше избегать ярких цветов, однако не следует полностью отказываться от декоративной косметики. «Не забывайте про волосы! Если не хотите их мыть — хотя бы сделайте хвост», — высказалась Брос.

Ранее в мае стилистка Анна Бэй назвала восемь предметов гардероба, которые удешевляют внешний вид женщины. Эксперт порекомендовала не носить шорты в паре с коротким топом, избавиться от одежды неоновых цветов и отказаться от вещей оверсайз в пользу женственных силуэтов.