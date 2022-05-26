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Названы семь рисков для развитых экономик

Moody's назвал риском для экономики стран G20 расширение санкций на нефть и газ

Фото: Todd Korol / Reuters

Большинство экономик стран «Большой двадцатки» (G20) сохранят в 2022 и 2023 годах «благоприятные темпы роста», но есть семь рисков. Они названы в обзоре Moody's, передает РБК.

Первым эксперты упомянули эскалацию украинского конфликта и расширение санкций в отношении нефти и газа. Тогда случится резкий рост мировых цен на нефть, газ и продовольствие, «что сделает товары первой необходимости недоступными для семей по всему миру». Европе в этом случае угрожает рецессия, уверены аналитики.

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Также среди рисков для развитых экономик — продолжительные сбои в цепочке поставок, ужесточение денежно-кредитной политики и социальные риски (падение доходов и числа рабочих мест, рост стоимости жизни). Эксперты видят угрозу и в геополитике. Если она начнет определять все больше экономических решений, то мир вступит в период большей неопределенности и меньшей предсказуемости, уверены они. Последний риск — новые волны эпидемий. В целом Moody's понизило прогнозы глобального экономического роста на 2022 и 2023 годы.

Прогноз роста ВВП стран G20 на текущий год ухудшен до 3,1 процента с ожидавшихся в марте 3,6 процента, на следующий — до 2,9 процента с 3 процентов. Российская экономика, по прогнозам, упадет на 7 процентов в 2022 году и на 3 процента в 2023-м.

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Платон Щукин
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