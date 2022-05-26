В горах Ингушетии запустили новые турмаршруты по мотивам мифов и легенд

В горах Ингушетии появилось 20 новых туристических маршрутов по мотивам легенд

В горных и предгорных районах Ингушетии запустили несколько десятков новых туристических маршрутов по мотивам местных легенд. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил глава кабинета министров республики Владимир Сластенин, передает «Интерфакс».

По словам премьера, всего в минувшем сезоне власти запустили 20 таких маршрутов. Кроме того, для туристов подготовили новые места для отдыха и другую инфраструктуру. «На популярных туристических маршрутах установлены качели, санитарные объекты, 20 новых кэмпинг-зон и беседки», — уточнил Сластенин.

Так, рассказал он, новые гостевые дома на 60 человек появились на территории курорта «Армхи». Также в республике провели реконструкцию водно-спортивного комплекса «Чайка».

Всего, по данным главы кабмина региона, Ингушетию за 2021 год посетили 103 тысячи человек, что на 178 процентов больше, чем в 2019-м. При этом для туристов проводились различные культурные и развлекательные мероприятия, в том числе гастрономический фестиваль «Праздник ингушской кухни».