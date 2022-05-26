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Один из главных генералов чеченской войны вспомнил реакцию на Хасавюртовский мир

Российский генерал Шаманов рассказал об отвратительных чувствах от Хасавюртовского мира

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Генерал-полковник Владимир Шаманов, который с апреля по июль 1996 года был командующим группировкой войск Министерства обороны России в Чечне, вспомнил о своей реакции на Хасавюртовский мир, заключенный федеральным правительством с боевиками. Об этом он рассказал в интервью журналистке Оксане Кравцовой.

«Какие чувства? Отвратительные чувства. Чувства полового бессилия государства», — коротко ответил он на соответствующий вопрос.

По словам генерала, первую чеченскую кампанию «без слез не вспомнишь». Шаманов рассказал, как власти российских городов и бизнесмены в то время брали на себя снабжение воевавших в Чечне российских воинских частей, отправляя солдатам и офицерам «минеральную воду, туалетные принадлежности, теплое белье и еще много чего».

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«Самое положительное, что среди нашего народа — почему у нас неразделимы армия с народом — все откликались. Даже сейчас я без слез не могу вспомнить благодарность нашим бизнесменам. Себе отказывали, не реализовывали какие-то проекты, но армию народ тогда сохранил. Мы благодарны нашему народу, как Россия должна быть благодарна русскому солдату», — отметил Шаманов.

Хасавюртовские соглашения, заключенные 31 августа 1996 года, подвели черту под первой чеченской кампанией, которая началась в 1994 году с целью вернуть контроль над объявившей о независимости от России Чечней. По договору, который подписали тогдашний секретарь Совета безопасности России Александр Лебедь и начальник штаба чеченских боевиков Аслан Масхадов, боевые действия завершились, но вопрос о статусе региона не был решен — его отложили на пять лет.

Соглашения не повлияли на практику захвата заложников и вымогательства выкупов, а также не установили прочного мира. Через три года чеченские боевики напали на Дагестан, положив начало второй чеченской кампании, по итогам которой Чечню вернули под контроль Москвы.

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Игорь Дмитров
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