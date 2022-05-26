Генералу МВД запросили восемь лет за вымогательство 100 миллионов рублей

Прокурор запросил экс-замглавы ГУООП МВД Мельникову 8 лет за вымогательство 10 млн рублей

В Хамовническом суде Москвы в ходе прений сторон прокурор запросил восьмилетний срок бывшему первому заместителю начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУООП) МВД России генералу Александру Мельникову по делу о вымогательстве 100 миллионов рублей у предпринимателя за непривлечение его к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Представляющий государственное обвинение прокурор счел доказанной вину офицера в особо крупном мошенничестве и покушении на получение взятки. Помимо наказания в колонии строгого режима, он предложил наложить на Мельникова штраф в 60 миллионов рублей, но не лишать воинского звания генерал. Его предполагаемым посредникам прокурор попросил от семи до восьми лет.

По версии следствия, Мельников через посредников потребовал деньги у бизнесмена Артура Панюшкина, который в 2011 году получил в собственность предпринятые «Агростроймонтаж» стоимостью 405 миллионов рублей после смерти его владельца — родственника Ваника Геворкяна. Однако семья умершего обратилась с заявлением на Панюшкина в полицию. Там на него возбудили дело о мошенничестве, за которое он получил пять лет. Отбыв наказание, он освободился. После чего сообщники Мельникова сообщили ему о новом деле.

Панюшкин сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы. В августе 2019 года генерала и его подельников задержали. Они свою вину не признают. Адвокат Александр Карабанов будет просить о полном оправдании Мельникова.