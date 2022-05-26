Глава Приднестровья отправил правительство в отставку

Глава Приднестровья Красносельский отправил премьер-министра и правительство в отставку

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский отправил в отставку премьер-министра Александра Мартынова и правительство. Об этом сообщает ТАСС.

«Освободить Мартынова Александра Владимировича от должности председателя правительства Приднестровской Молдавской республики. Объявить об отставке правительства Приднестровской Молдавской республики», — говорится в соответствующем указе главы Приднестровья.

Обязанности премьера, согласно документу, временно будет исполнять заместитель председателя правительства по вопросам правого регулирования и взаимодействия с органами государственной власти Станислав Касапа.

На пост председателя правительства Красносельский предложил назначить Александра Розенберга, сообщили в пресс-службе парламента. Кандидатуру нового премьера рассмотрят 27 мая на внеочередном заседании парламента Приднестровья.

Ранее в Приднестровье отвергли военный путь международного признания. Президент Красносельский заявил, что признание самопровозглашенной ПМР должно осуществиться демократически, без военных действий и потери жизней граждан.