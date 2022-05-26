Импортные перевозки в Россию сократились на четверть

FESCO: российский рынок контейнерных перевозок в апреле сократился на 26 процентов

Российский рынок контейнерных перевозок в апреле мог сократиться на 26 процентов, в зависимости от того, какие виды транспорта учитываются и включаются ли в статистику пустые контейнеры, сообщили «Коммерсанту» его представители. Падение произошло из-за сокращения транзита через территорию России — оно составило 35–40 процентов как по железной дороге, так и с учетом морских и автомобильных перевозок.

По данным российской транспортной компании FESCO, контейнерный рынок России в апреле сократился на 26,1 процента год к году, до 414 тысяч TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств — прим. «Ленты.ру»). «Импортные перевозки сократились на 24 процента, при этом объем отправок через сухопутные погранпереходы вырос на 43 процента. Экспортные отправки сократились на 19 процента относительно апреля прошлого года, но по сравнению с мартом 2022 года экспорт вырос на 12 процента», — заявили в фирме.

Транзит упал на 40 процентов, больше других пострадали перевозки на направлении Азия—Европа. Отправки внутри России сохранились на уровне 2021 года, уточнили в FESCO. По итогам первых четырех месяцев года падение рынка составило 3,9 процента, до 1,97 миллиона TEU: на 4 процента снизился импорт, на 10 процентов — экспорт и транзит, а внутренние перевозки выросли на 13 процентов. Представители компании пояснили, что статистика включает перевозки только груженых контейнеров через порты, железной дорогой и автотранспортом. В мае, по прогнозам FESCO, объем перевозок останется на том же уровне, возможно, немного уменьшится.

В «РЖД Бизнес Актив» (контейнерный оператор компании) рассказали, что перевозки в контейнерах по железной дороге начали снижаться в апреле, (минус 8 процентов), а в январе-марте рынок рос. Кроме того, там отмечают переориентацию грузов с запада на восток: в январе на Западном полигоне было сосредоточено 60 процентов перевозок фирмы и 35 процентов — на Восточном, а в апреле соотношение поменялось на 37 и 59 процентов соответственно. Представители «РЖД Бизнес Актив» рассчитывают, что с третьего квартала перевозки начнут восстанавливаться на фоне снижения ключевой ставки ЦБ и удешевления заемного финансирования, нивелирования дефицита контейнеров путем их закупки и привлечения из Китая, частичного восстановления импорта и транзита вследствие снятия китайских локдаунов и перезаключения контрактов с учетом новых курсов валют и других факторов.

