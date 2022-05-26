В Москве задержан за нацистское приветствие осужденный за убийство скинхед

В центре Москвы полиция задержала судимого за убийство скинхеда за нацистское приветствие

Московские полицейские задержали в центре города скинхеда Дениса Волошина, ранее судимого за убийство на национальной почве. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, основанием для задержания мужчины стало показанное им нацистское приветствие. Днем 25 мая на Болотной площади Волошин в компании двух мужчин и женщины выпивал алкоголь, полицейские увидели продемонстрированный им жест и составили административный протокол по статье 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»).

Также были привлечены находившиеся с Волошиным люди: мужчина за неповиновение полицейским, женщина — за распитие алкоголя в общественном месте. Троих нарушителей доставили в отдел МВД.

В 2012 году к 7,5 года был приговорен студент столичного вуза Волошин. Суд установил, что в 2011 году в сквере у Болотной площади он вместе с несколькими неустановленными лицами совершил нападение на двух человек неславянской внешности. Потерпевших повалили на землю и избили. Установлено, что Волошин нанес им не менее пяти ударов ножом, в результате чего одна из жертв нападения скончалась.